In Vinerea Mare, simbolic, credinciosii coboara in mormant impreuna cu Iisus Hristos, pentru ca, mai apoi, sa invie impreuna cu El. Trecere pe sub Sfantul Epitaf sau „trecerea pe sub masa” in Vinerea Mare semnifica aceasta coborare si ridicare din groapa mortii. Sfantul Epitaf, Sfantul Aer sau Plascenita este o panza de in sau de matase, pe care se afla imprimata, brodata sau pictata Icoana Punerii in mormant a Mantuitorului. Sfantul Epitaf ramane spre inchinare in mijlocul Bisericii pana la slujba Deniei Prohodului. In Sfanta si Marea Vineri se face pomenirea „Sfintelor si Mantuitoarelor si infricosatoarelor…