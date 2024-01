Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 30 ianuarie este sarbatoare cu cruce roșie in calendarul ortodox, zi in care sunt pomeniți Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gura de Aur.Creștinii ortodocși respecta anumite tradiții și obiceiuri ca sa le mearga bine și sa fie sanatoși. In aceasta zi, credincioșii…

- Sarbatoare mare pe 30 ianuarie in calendarul ortodox. Pe 30 ianuarie, creștinii ortodocși ii sarbatoresc pe cei trei mari invațatori și pastori ai Bisericii: Sfinții Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gura de Aur. Aceasta zi este dedicata recunoștinței pentru invațatura și influența lor semnificativa…

- Marți, 30 ianuarie, Facultatea de Teologie „Ilarion V. Felean” alaturi de Liceul Teologic Ortodox din Arad sarbatorește Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gura de Aur, cei trei protectori ai școlilor teologice in Patriarhia Romana. Sarbatoarea va debuta cu oficierea Sfintei…

- Catedrala Mitropolitana din Timișoara, cu hramul principal „Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur”, va imbraca marți, 30 ianuarie, straie de sarbatoare. Programul liturgic dedicat sarbatoririi Sfinților Trei Ierarhi va aduna, in duh de rugaciune, pe credincioșii…

- An de an, pe data de 27 decembrie, Biserica Ortodoxa il praznuiește pe Sfantul Ștefan, cel considerat primul martir creștin care a fost condamnat de catre autoritațile iudaice la moarte.Ce rugaciune e bine sa rostești in aceasta zi.

- Pe data de 3 decembrie, biserica ii cinstește pe Sfantul Sfințit Cuvios Gheorghe de la Cernica și Caldarușani, Sfantul Proroc Sofronie, dar și pe Sfantul Mucenic Teodor, Arhiepiscop al Alexandriei.

- Sf. Mihail si Gavriil 2023. Credinciosii ii praznuiesc pe Sfintii Mihail si Gavriil in fiecare an, pe 8 noiembrie. Sf. Mihail si Gavriil sunt cunoscuti drept conducatorii cetelor de ingeri si calauze ale sufletelor spre Rai.