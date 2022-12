Cum se tratează osteoporoza? Osteoporoza se caracterizeaza prin scaderea masei osoase, raportata la unitatea de volum. Aceste modificari fragilizeaza osul si astfel apare riscul de fracturi. Reducerea masei osoase survine ca o consecinta a perturbarii proceselor care influenteaza constructia si mentinerea masei osoase: menopauza, factorii genetici, fumatul, aport scazut de calciu in alimentatie, sedentarismul, tratamentul indelungat cu unele preparate, cum ar fi glucocorticoizi, heparina, antiepileptice etc., unele boli endocrine, reumatice si hepatice. Osteoporoza poate fi diagnosticata: 1. dupa datele de laborator: valorile… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Un aport mai mare de vitamina K1 este asociat cu un risc mai scazut de spitalizare pe termen lung legat de fracturi osoase la persoanele in varsta, potrivit unui studiu australian, a relatat Agentia Xinhua, preluata de Agerpres. Cercetatori de la Universitatea Edith Cowan (ECU) si de la Universitatea…

- Este vorba de siropurile care conțin folcodina, acestea vor fi interzise de Uniunea Europeana deoarece pot provoca o reacție alergica foarte periculoasa in cazul in care cineva are nevoie de o anestezie generala. ”Se folosește de zeci de ani in tratamentul tusei seci, mai ales la copii și adolescenți.…

- Fostul mare fotbalist brazilian Pele primește ingrijiri paliative, dupa ce a incetat sa mai raspunda la tratamentul cu chimioterapie pentru cancerul de colon, a informat ziarul brazilian Folha de S Paulo, potrivit The Guardian.

- Un aport mai mare de vitamina K1 este asociat cu un risc mai scazut de spitalizare pe termen lung legat de fracturi osoase la persoanele in varsta, potrivit unui studiu australian, relateaza marti Xinhua. Cercetatori de la Universitatea Edith Cowan (ECU) si de la Universitatea din Australia de Vest…

- Intr-un comunicat publicat luni, 21 noiembrie, dupa vizita anuala a echipei FMI, institutia financiara internationala a apreciat ca Franta a atenuat cu succes impactul economic al socului provocat de pretul energiei prin inghetarea preturilor la gaze si electricitate, transferuri de numerar si reducerea…

- Asociația de Conultanța și Consiliere Economico-Sociala Oltenia, in parteneriat cu Școala Gimnaziala „Sf. Gheorghe” Craiova, in calitate de Partener 1, Școala Gimnaziala „Ion Țuculescu” Craiova, Partener 2 și Școala Gimnaziala Goești, Partener 3, implementaza, in perioada Octombrie 2022 – decembrie…

- Reducerea iluminatului interior al cladirilor cu cel putin 30 la suta si deconectarea incaperilor imediat ce nu mai sunt ocupate, suspendarea scarilor rulante intre orele 7:00 - 11:00, dar si 18:00 - 23:00.

- Reducerea poluarii fonice in capitala pe timpul nopții Foto: Arhiva/ Marcela Petcu RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Primaria Municipiului București a lansat în dezbatere publica un proiect normativ ce vizeaza reducerea poluarii fonice pe timpul nopții. Masurile ar urma sa contribuie…