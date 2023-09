Stiri pe aceeasi tema

- 14 septembrie- INALȚAREA SFINTEI CRUCI. Tradiții și superstiții de ZIUA CRUCII. Ce nu e bine sa faci in aceasta zi Inaltarea Sfintei Cruci 2023. Credinciosii praznuiesc in fiecare an, pe, 14 septembrie, Ziua Crucii, cea mai veche sarbatoare crestina inchinata cinstirii lemnului sfant . Sarbatoarea Inalțarea…

- An de an, la data de 14 septembrie, credincioșii din toate colțurile lumii sarbatoresc Inalțarea Sfintei Cruci, numita și Carstovul Viilor și Ziua Șarpelui. Acest mare și important eveniment ne amintește de moartea Mantuitorului Iisus Hristos pe muntele Golgota, Aflarea Crucii pe care a fost rastignit…

- Joi, 14 septembrie, se sarbatoreste „Inalțarea Sfintei Cruci”. Cu aceasta ocazie, Preasfinția Sa Vasile Bizau va celebra Sfanta Liturghie Arhiereasca in Parohia „Sfanta Cruce” din Baia Mare, cu ocazia hramului bisericii. Celebrarea va incepe la ora 17:00 și va fi transmisa la Radio Maria. Source

- Ziua Crucii este o sarbatoare importanta in calendarul religios, marcand Inalțarea Sfintei Cruci. Cu acest prilej, credincioșii transmit mesaje pline de incredere, speranța și binecuvantari. De ce este o zi speciala.

- Inaltarea Sfintei Cruci pe care a fost rastignit Mantuitorul este praznuita de credincioși in fiecare an, pe 14 septembrie. In popor, aceasta sarbatoare se mai numeste si Ziua Crucii si este considerata data ce vesteste inceputul toamnei.

- Expozitii noi, ateliere, targ de icoane si proiectii de film vor fi organizate, in perioada 7-17 septembrie, in preajma sarbatorii Inaltarea Sfintei Cruci, cunoscuta in popor si ca Ziua Crucii, la Muzeul National al Taranului Roman, potrivit news.ro.In cadrul evenimentului, Targul Iconarilor si al…

- Localitatea Volovaț se afla la 5 km sud-vest de orașul Radauți, avand coordonatele topografice: 47046"21.93″-47°49"47.14″ latitudine nordica și 25051"55.90″ – 25°57"14,74″ longitudine estica.La Volovaț a fost biserica de lemn ctitorita ...

- Sfantul Andrei CriteanulIn 685, Teodor, Patriarhul Ierusalimului, il trimite la Constantinopol pentru a confirma acceptarea din partea Patriarhiei, a decretelor celui de-al Saselea Sinod Ecumenic, impotriva monotelismului. In timpul in care a stat in capitala Imperiului, Sfantul Andrei a fost hirotonit…