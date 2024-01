Chiar daca este o gustare rapida, delicioasa și o putem face cum dorim noi, puțini știu cum se pronunța, de fapt. Preparat in special dimineața, și este luat la școala, la munca sau chiar in calatorii. Știm ca se gasește cu ușurința la magazine mici, dar și la restaurante mari. Este vorba despre sandwich. Iata cum se spune corect sadviș, sendviș sau sandvici, in limba romana?