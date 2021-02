Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 10 februarie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 3.048 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 79 de decese, dar și 955 de pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva.

- Creste numarul cazurilor de coronavirus azi. Sunt 2 .752 din aproape 33.000 de teste prelucrate, in ultimele 24 de ore. Sunt insa mai putine decese decar ieri – 87 – dar numarul pacientilor internati la terapie intensiva a crescut la 1006. In Timiș s-au inregistrat 172 cazuri noi de coronavirus in ultimele…

- Actorul și fostul ministru Bogdan Stanoevici a murit marți dimineața, la varsta de 62 de ani. El era in coma din 21 decembrie, dupa ce a fost infectat cu coronavirus. Stanoevici era internat din 24 decembrie la Spitalul de boli cardiovasculare "C. C.

- Elena Udrea a fost diagnosticata cu noul coronavirus, chiar inainte de termenul unei ședințe de judecata. Dupa ce s-a izolat alaturi de familie, fostul ministru a transmis și un mesaj pe o rețea de socializare.

- Lucian Ionescu, impresarul vedetelor, a murit dupa o lupta crunta cu COVID-19. Acesta era internat in stare grava la spital. Fiul sau a fost cel care a facut tragicul anunt. Lucian Ionescu, celebru in showbizul romanesc si cunoscut drept „impresarul vedetelor”, a murit dupa ce s-a infectat cu coronavirus.…

- O noua veste trista vine de acest Craciun. Lucian Ionescu, cunoscut și ca „impresarul vedetelor”, a murit astazi, la varsta de 63 de ani, dupa o lupta grea cu noul coronavirus. Fusese internat in stare grava, iar organismul lui, și așa slabit din cauza altor boli, nu a mai rezistat in fața infecției.

- Deputatul Platformei DA, Iurie Renița, este infectat cu noul coronavirus. Anunțul a fost facut de catre fratele acestuia, pe pagina sa de Facebook. Potrivit lui Alecu Renița, Iurie Renița se afla in stare grava și trece printr-o perioada foarte complicata.

- Starețul uneia dintre cele mai apreciate și cunoscute manastiri din Oltenia s-a infectat cu noul coronavirus și se afla in stare grava, la terapie intensiva. Ioachim Parvulescu, starețul manastirii Lainici, din Defileul Jiului, are COVID-19 și a fost internat la Targu-Jiu. Inițial, starețul…