Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea al Marii Britanii se afla in stare buna de sanatate dupa ce a suferit vineri o intervenție medicala programata pentru hipertrofie de prostata, conform unei surse apropiate Casei Regale. Suveranul a fost internat in același spital unde se recupereaza și nora sa, Kate, dupa o…

- Regina Camilla, partenera de viața a Regelui Charles, a participat recent la Serviciul de asistența pentru abuzuri domestice din orașul Swindon, Anglia. In cadrul evenimentului, aceasta a oferit detalii despre starea de sanatate a monarhului. Regele Charles al III-lea, in varsta de 75 de ani, urmeaza…

- Starea de sanatate a Arhiepiscopului Sucevei si Radautilor, Inalt Preasfintitului Calinic, este una buna, dupa intervenția chirugicala suferita ieri. Medicul Cristian Statescu de la Institutul de Boli Cardiovasculare Iasi a declarat ca intervenția de implantare a unui stimulator cardiac a fost una…

- Adina de la Heaven și-a dorit o schimbare in 2023, așa ca, dupa 30 de ani in care a acuzat dureri, a decis sa intre in cabinetul medicului chirurg pentru operație de micșorare a sanilor. Cum se simte in prezent.

- Legenda fotbalului german Franz Beckenbauer, in varsta de 78 de ani, are probleme de sanatate. El nu a mai aparut in public de ceva timp, iar fratele sau Walter a asigurat, intr-un trailer pentru un documentar despre Franz, ca acesta "nu se simte bine", informeaza News.ro.Fostul international german…

- Sergiu Hanca a fost supus unei operații grele dupa ce s-a accidentat. Alaturi de el a fost, in toate momentele grele, Andreea Hanca. Soția lui i-a ținut pe fani la curent cu modul in care evolueaza starea lu de sanatate și cum se simte acum, dupa ce s-a trezit și a ieșit din operație!

- Interpretul Ion Suruceanu, transportat de urgența la sfarșitul saptamanii trecute intr-un spital din Germania, se simte mai bine. Despre aceasta a declarat ministra Sanatații, Ala Nemerenco, pentru TV One.

- Camelia Potec a nascut pentru a doua oara in urma cu aproape trei saptamani. Campioana a adus pe lume o fetița și iși dorește ca, treptat, sa iși reia activitatea din plan profesional, dupa o perioada mai dificila in care s-a recuperat.