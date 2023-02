Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla au fost eliminați zilele trecute de la „America Express”. Cei doi intrase in cursa pentru ultima șansa alaturi de Catalin Bordea și Nelu Cortea, dar și Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru. Invitați in cadrul emisiunii Xtra Night Show, Ovidiu și Joaquin au fost surprinși…

- Dupa o cursa nebuna, in care au dat tot ce au putut in ciuda problemelor cu care s-au confruntat, Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla au ajuns ultimii la Irina Fodor. Nici banii acumulați din vanzarea ciocolatei nu i-au putut ajuta sa prinda locul 2, iar vulturul a fost roșu. Astfel, cei doi au parasit America…

- Irina Fodor a dezvaluit ce echipa a fost eliminata in ediția de la America Express, in ediția 24 difuzata pe 22 februarie 2023. Ultima zi din Guatemala a adus un deznodamant nefericit pentru o echipa, chiar inainte de a pleca in urmatoarea țara de pe Drumul Aurului.

- Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, Larisa Iordache și Diana Bulimar, Catalin Bordea și Nelu Cortea sunt cele trei echipe care s-au calificat la al doilea joc de amuleta din America Express - Drumul Aurului, difuzat pe 17 ianuarie 2023. Iata ce pereche de vedete a caștigat marele avantaj.

- Marea aventura America Express a inceput duminica, pe 16 ianuarie, la Antena 1. In cadrul acestui concurs incredibil, noua perechi de vedete și coechipierii sai au acceptat provocarea de a parcurge Drumul Aurului și a de gasi marele premiu de 100.000 de euro. Cine este Joaquin Bonilla, partenerul de…

- Mai sunt doar cateva zile pana cand America Express – Drumul Aurului, cel mai așteptat reality show din Romania, incepe la Antena 1! Pe 15 ianuarie, de la ora 20:00, telespectatorii vor urmari startul unei curse nebune, pe un traseu de peste 7.000 de kilo

- Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla s-au intalnit cu cele mai neașteptate situații in aventura America Express. Show-ul de la Antena 1 incepe pe 15 ianuarie, de la ora 20:00. Mai sunt doar cateva zile pana cand America Express – Drumul Aurului , cel mai așteptat reality show din Romania, incepe la Antena…

- Mai sunt doar cateva zile pana cand America Express – Drumul Aurului, cel mai așteptat reality show din Romania, incepe la Antena 1! Pe 15 ianuarie, de la ora 20:00, telespectatorii vor urmari startul unei curse nebune, pe un traseu de peste 7.000 de kilometri, ce traverseaza Mexic, Guatemala și Columbia.