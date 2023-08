Stiri pe aceeasi tema

- Jean Paler se afla internat intr-un spital din Ploiești, la terapie intensiva, unde va sta cateva zile. Actorul de comedie are prombleme de sanatate și a facut primele declarații despre ceea ce a pațit. Se simțea rau de mai bine de o saptamana, iar cand a urcat pe scena i s-a facut rau.In aceasta vara,…

- Jean Paler este internat la terapie intensiva, intr-un spital din Ploiești, dupa ce i s-a facut rau pe scena. Comediantul a facut primele declarații despre starea sa de sanatate.Jean Paler se afla internat intr-un spital din Ploiești, la terapie intensiva, unde va sta cateva zile. Actorul de comedie…

- Veste teribila despre Jean Paler. A ajuns la terapie intensiva. Jean Paler a ajuns la ATI Se afla la Terapie Intensiva la Cardiologie, la Spitalul din Ploiesti. ” De 7-8 zile mi e foarte rau, am fost prin trei spitale, am fost și-n Sinaia, orașul in care locuiesc, acum sunt la spitalul din Ploiesti,…

- Jean Paler a stat departe de scena o lunga perioada, dupa ce medicii i-au recomandat acest lucru din cauza problemelor de sanatate. De aceasta data, actorul a revenit in fața publicului, insa a primit alte restricții din partea medicilor. Iata cum se simte acum și care este starea lui de sanatate.

- Un moment la care puțini s-ar fi așteptat s-a intamplat, in ziua doi a festivalului UNTOLD 2023. Ei bine, speriați și ingroziți de ceea ce avea sa urmeze, fanii au trait momente teribile, asta dupa ce o parte din scena de la Cluj-Napoca a luat foc. Imaginile au ajuns virale pe internet, in timp ce autoritațile…

- La o luna dupa ce Madonna a fost spitalizata la Terapie Intensiva dupa ce a suferit o infecție bacteriana, regina muzicii pop reflecteaza asupra modului in care cei dragi o ajuta sa se vindece, noteaza CNN.

- Lewis Capaldi a suferit o noua criza din cauza sindromului Tourette de care sufera, in timp ce se afla pe scena de la Glastonbury. Artistul a avut un moment in care nu a mai putut canta, iar gestul fanilor sai a fost de-a dreptul emoționant. Cum au reacționat aceștia. Imagini emoționate! Lewis Capaldi…

- Marele nostru comic Jean Paler (70 de ani) așteapta cu nerabdare deschiderea noului sezon estival. Banii din spectacole ii va pastra insa cu sfințenie, pentru a-și putea achita, la iarna, facturile la curent și la gaze. Actorul, care primește o pensie rușinoasa, de doar 1.500 de lei, dupa o viața inchinata…