Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAIU, 28 sept - Sputnik. Rusia este gata sa aloce pana la jumatate de miliard de ruble pentru a sprijini intreprinderile agricole din Moldova, a declarat președintele rus Vladimir Putin in timpul discuțiilor cu omologul sau moldovean Igor Dodon, informeaza RIA Novosti. "Agricultura țarii…

- CHIȘINAU, 24 sept - Sputnik. Președintele rus Vladimir Putin le-a cerut șefilor de regiuni sa nu treaca pe planul secund problemele legate de coronavirus, pentru ca altfel ”vor lua foc” și vor deveni o grea incercare pentru țara. ”... Voi observa ca traversam aceasta perioada dificila pentru…

- CHIȘINAU, 13 sept - Sputnik. Deputatul rus Vitalii Milononv este de parere ca mausoleul lui Lenin trebuie sa fie transformat in muzeu, iar corpul neinsuflețit al lui Vladimir Lenin trebuie ingropat, informeaza RIA Novosti. ”Costul inmormantarii nu va fi mai mare decat costul intreținerii corpului…

- CHIȘINAU, 13 sept - Sputnik. Vaccinul impotriva coronavirusului, in urmatorii ani, va fi inca un lucru obligatoriu, pe langa pașaport și viza, pentru a putea efectua calatorii internaționale, precizeaza Ministerul Sanatații din Rusia, Serghei Glagolev, informeaza RIA Novosti. ”In urmatorii ani,…

- CHIȘINAU, 18 aug - Sputnik. Președintele SUA, Donald Trump, l-a numit pe omologul sau rus Vladimir Putin "șahist de talie globala", alaturi de liderii Chinei, Coreei de Nord și Turciei - Xi Jinping, Kim Jong-un și Tayyip Erdogan, informeaza RIA Novosti. In același timp, șeful statului america…

- CHIȘINAU, 11 aug - Sputnik. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat inregistrarea in Rusia a primului vaccin impotriva coronavirusului, informeaza RIA Novosti. © Sputnik / Андрей КатаевUn alt vaccin rusesc impotriva COVID-19 intra in studiile clinice ”Din cate știu, a fost inregistrat in…

- Peste 6 mii dintre respectivii militari se vor intoarce acasa, in timp ce restul vor fi transferați in alte țari din Europa, in special in Italia și Belgia. Președintele american Donald Trump a vorbit despre planurile de retragere a trupelor din Germania inca in luna iunie a acestui an. El…

- CHIȘINAU, 21 iul - Sputnik. Duma de Stat a Federației Ruse a adoptat o lege privind amendarea legislației electorale astfel ca votarea in cadrul alegerilor la toate nivelurile va dura mai multe zile , informeaza RIA Novosti. Deputații au propus modificari ale proiectului de lege privind dreptul…