Cum se schimbă viața în Italia, din 31 martie Italia iese din starea de urgența de la sfarșitul lunii martie. Masca ramane obligatorie in spațiile inchise, inclusiv in școli, pana pe 30 aprilie. Obligativitatea de vaccinare se menține pana la sfarșitul anului doar pentru personalul medical. Consiliul de Miniștri din Italia a aprobat, joi, in unanimitate, „foaia de parcurs” pentru relaxarea restricțiilor incepand cu luna aprilie, dupa incetarea starii de urgența. „Vreau sa le mulțumesc tuturor italienilor pentru altruism, pentru rabdarea de care au dat dovada in ultimii ani: suntem adesea percepuți cu un simț civic scazut, insa am fost foarte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul francez Jean Castex a anuntat joi, in jurnalul de actualitati al postului de televiziune TF1, sfarsitul obligativitatii privind purtarea mastii sanitare in toate spatiile, cu exceptia transportului in comun, precum si suspendarea pasaportului de vaccinare incepand din data de 14 martie,…

- Este oficial. Italienii incep sa renunte treptat la certificatul verde. Procesul gradual de eliminare a prezentarii certificatului verde va incepe pe 31 martie, dar nu se va finaliza inainte de 15 iunie. Totusi ar putea ramane valabil la locul de munca si pe timpul verii, scrie Corriere della Sera. …

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita coalitiei de guvernare sa elimine „de urgenta” conditia prezentarii certificatului verde COVID la intrarea intr-o institutie publica. In opinia politicienilor s-ar evitara formarea „cozilor imense” de la primarii pentru plata taxelor si impozitelor. „AUR…

- Noi restrictii anticoronavirus afectand calatoriile au intrat in vigoare de luni in Italia, informeaza DPA. Clientii trebuie sa dovedeasca ca au fost vaccinati ori s-au recuperat dupa coronavirus pentru a avea acces in hoteluri, centre de congrese si restaurante sau sa foloseasca teleschiuri si transportul…

- Consiliul de Ministri aflat sub conducerea premierului Mario Draghi a fost de acord asupra regulilor la sfarsitul anului trecut, relateaza Agerpres.Acestea extind restrictiile din viata de zi cu zi, in special pentru nevaccinati, intrucat un test negativ de coronavirus nu mai este suficient pentru multe…

- Noi restrictii anticoronavirus afectand calatoriile au intrat in vigoare de luni in Italia, informeaza DPA. Clientii trebuie sa dovedeasca ca au fost vaccinati ori s-au recuperat dupa coronavirus pentru a avea acces in hoteluri, centre de congrese si restaurante sau sa foloseasca teleschiuri si transportul…

- In contextul ingrijorarilor generate de noua varianta a coronavirusului, dar și de numarul mare de infectari, in Europa se impun masuri drastice, iar certificatul verde devine un document obligatoriu in mai multe cazuri. O astfel de decizie a luat-o Italia , care anunța ca certificatul verde va fi obligatoriu…

- George Simion și parlamentarii AUR protesteaza in plenul Camerei Deputaților și cer cuvantul dupa fiecare proiect de lege votat. Aceștia solicita liderilor din Parlament sa bage de urgența Legea certificatului verde in Comisia de Sanatate, sa dea raport de respingere, iar apoi sa o bage in plenul Camerei…