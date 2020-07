Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a prezentat astazi orientari menite sa asigure protecția lucratorilor sezonieri in UE in contextul pandemiei de COVID-19. CE a oferit orientari autoritaților naționale, inspectoratelor de munca și partenerilor sociali pentru a garanta drepturile, sanatatea și siguranța lucratorilor…

- BBC și The Guardian, doua dintre cele mai mari trusturi de presa din Marea Britanie a concediat recent 250 de angajați din cauza pandemiei de coronavirus. BBC a anunțat ca va avea mai puțini reporteri, iar angajații se vor ocupa de mai multe domenii, scrie CNN.Presa este grav lovita de pandemia decoronavirus,…

- Sectorul constructiilor are nevoie de romanii care s-au intors in tara, in contextul pandemiei de COVID-19, in conditiile in care deficitul de forta de munca in acest domeniu ajunge la 500.000 de persoane, potrivit unui comunicat de presa al Asociatiei Romane a Constructorilor de Autostrazi (ARCA).…

- Parlamentul European a hotarât sa dezbata și sa voteze în sesiunea plenara din 17-19 iunie o rezoluție despre situația muncitorilor sezonieri. ”Este nevoie de norme clare la nivel european privind contractele muncitorilor sezonieri, drepturile lor sociale și condițiile în care…

- Parlamentul European a organizat o dezbatere despre drepturile muncitorilor sezonieri, inclusiv cei romani, care sunt incalcate in multe state membre, insa aceasta s-a finalizat fara o concluzie clara.Dupa aproape o ora de discutii, dezbaterea - la care a participat Comisarul European pentru Munca,…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri recomandari specifice fiecarei tari in care furnizeaza orientari de politica economica tuturor statelor membre ale UE, in contextul pandemiei cauzate de coronavirus, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar noteaza Agerpres. In centrul acestor recomandari…