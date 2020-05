Cum se schimba comportamentul consumatorului pe timp de pandemie Criza generata de epidemia de COVID-19 defineste patru categorii distincte de comportamente in randul consumatorilor: "Redu drastic cheltuielile", "Pastreaza-ti calmul si cheltuie", "Economiseste si fa stocuri" si "Hiberneaza si cheltuie", potrivit primei editii a studiului EY Future Consumer Index.



Consumatorii care se incadreaza in segmentul "Redu drastic" (27,3%) cheltuiesc mai putin in toate categoriile de consum, deoarece pandemia are un efect mai sever asupra statutului lor profesional. Cei din categoria "Pastreaza-ti calmul si cheltuie" (26,2%) nu si-au schimbat obiceiurile de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

