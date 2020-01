Stiri pe aceeasi tema

- O mama din Marea Britanie și-a omorât gemenii, o fata și un baiat, în a doua zi de Craciun, dupa ce tatal s-a fotografiat cu fetița și a declarat ca e preferata lui. Samantha Ford (37 ani) din Kent, Marea Britanie, și-a omorât gemenii de doar doi ani, într-un…

- Deputatul Gideon Saar, un fost ministru, avea putine sanse de victoie in fata lui Netanyahu, seful Likudului din 1993 - mai putin timp de sase ani, cand a fost condus de Ariel Sharon. Insa un rezultat strans ar fi putut fragiliza pozitia celui mai longeviv premier din istoria Israelului - 13 ani,…

- Jamaicana Toni-Ann Singh a fost incoronata Miss World 2019, in cadrul unei ceremonii desfasurata sambata seara la Londra, relateaza AFP. Tanara jamaicana si-a devansat colegele din Franta si India. "Acestei fete din St. Thomas, din Jamaica si tuturor fetelor din lume: Credeti in voi insiva. Sa stiti…

- Un mesaj pe WhatsApp care anunta moartea reginei Angliei in urma unui atac de cord a ajuns sa fie distribuit masiv pe retelele sociale dupa ce un utilizator l-a postat pe grupul sau destinat umorului militaresc, convins ca nu poate fi luat in serios. Stirea insa nu era chiar o gluma, ci un exercitiu…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa: Parlamentarii PRO Romania voteaza impotriva Legii de aprobare a OUG 40/2019 Comunicat de presa: Parlamentarii PRO Romania voteaza impotriva Legii de aprobare a OUG 40/2019 Biroul Executiv PRO Romania a decis luni, 2 decembrie, ca parlamentarii partidului vor vota impotriva…

- CHIȘINAU, 14 nov - Sputnik. Candidatul Ion Chicu pentru funcția de premier este in Parlament. Proiectul privind votul de incredere pentru Guvernul Chicu a fost inclus pe ordinea de zi. Știrea se actualizeaza. Urmarește-ne pe rețelele de socializare:|Facebook |Twitter |VK|Odnoklassniki…

- Doi cetateni romani, un craiovean si un galatean, au fost prezentați drept teroriști in India, dupa ce au fost prinși montand dispozitive de skimming pe bancomate din orasul Hyderabad. Potrivit siasat.com, unul dintre arestati este craioveanul Dinita Virgil Sorinel, de 47 de ani, mecanic auto. Al doilea…

- Cei peste 850 de milioane de utilizatori de internet din China nu pot accesa 23% dintre cele 215 site-uri ale organizatiilor media internationale care au jurnalisti in tara. Dintre cele care publica in limba engleza, cea mai vorbita limba straina in China, 31% sunt blocate.Analiza a fost…