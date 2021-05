Radierea fiscala a unui autovehicul poate fi complicata in cazul anumitor proprietari. Este nevoie de mai multe acte, insa procedura nu dureaza foarte mult. Radierea fiscala se face in cazul in care o mașina urmeaza sa fie ulterior radiata din circulație, sau este instrainata, arata Codul Rutier. Cum se realizeaza radierea fiscala a unui autovehicul Pentru a radia fiscal o mașina in 2021, posesorul unui autoturism trebuie sa mearga prima oara la Direcția Taxe și Impozite Locale. Va avea nevoie de mai multe documente, pe care le poate solicita chiar in cadrul instituției. De multe ori exista…