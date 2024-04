Stiri pe aceeasi tema

- Infractorii cibernetici devin tot mai sofisticați in metodele lor de a ataca companiile și angajații. Una dintre cele mai recente amenințari este frauda "Mesaj de la șef", care vizeaza angajații cu autoritate de a face plați.

- Politia Romana transmis, luni, un nou avertisment cu privire la ofertele irezistibile de investitii din mediul online si recomanda verificarea cu atentie a companiilor si a anunturilor inainte de a investi.

- Ministrul Afecerilor Interne, Catalin Predoiu, a transmis un mesaj tranșant cu privire la activitatea Poliției Romane. El a precizat ca ”nu exista o nedreptate mai mare” care i s-ar putea face acestei instituții decat aceea de a fi judecata pentru exemple ”mai puțin fericite și operațiuni care nu reușesc”,…

- Dupa ce a avut o intervenție salvatoare, in timpul liber, in cazul unei femei grav ranite pe o trecere de pietoni din Potarnichești, o tanara doctorița de la Spitalul Municipal Rm. Sarat a ținut sa evidențieze, astazi, contribuția importanta pe care au avut-o doi elevi de la Școala de Agenți de Poliție…

- O noua metoda de frauda care vizeaza clienții bancilor a aparut in Romania, avertizeaza Poliția Romana.Inșelatoria se propaga prin e-mail sau SMS, iar cei care cad in plasa pot ramane rapid fara economii.Noua metoda de frauda, denumita „spoofing” implica transmiterea unor mesaje, prin e-mail sau SMS,…

- Trei persoane au fost arestate, alte cinci au fost plasate sub control judiciar, peste 850.000 de lei, bancnote de 500 de euro false, fonduri in criptomoneda reprezentand echivalentul a 700.000 de dolari americani si autoturisme, dintre care trei de lux, au fost indisponibilizate in urma a 40 de perchezitii…

- Procurorul general al statului New York a depus plangere impotriva lui Donald Trump in 2022, si l-a adus, impreuna cu cei doi fii adulti ai sai si grupul lor familial intr-un proces civil cu privire la fraude, din octombrie in ianuarie, scrie news.ro. In septembrie anul trecut, judecatorul Arthur Engoron…

- O noua alerta de frauda online: Cum funcționeaza inșelaciunea „Apreciaza postari pentru bani”. Recomandari ale Poliției Romane O noua alerta de frauda online: Cum funcționeaza inșelaciunea „Apreciaza postari pentru bani”. Recomandari ale Poliției Romane Un nou mod de inșelaciune face victime in mediul…