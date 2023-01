Stiri pe aceeasi tema

- O fabricuța de ambalaje din Petriș a ajuns sa exporte ambalajele facute la doi pași de Bistrița in țari precum Franța, Austria, UK sau Germania. Pandemia de Covid nu a facut altceva decat sa deschida orizonturile SRL-ului, cu cereri tot mai mari pe partea de ambalaje pentru mancare. BisBags este unul…

- Una din modificarile aduse de Legea 283/2022 in Romania vizeaza interzicerea oricarui tratament nefavorabil salariatilor in Romania si reprezentantilor salariatilor. Conform art. 5 alineatul 9 din legea amintita anterior, nu constituie discriminare excluderea, deosebirea, restrictia sau preferinta in…

- Un numar de trei angajati din patru (74%) vor sa isi schimbe locul de munca in 2023, peste jumatate dintre ei justificand ca vor fi nevoiti sa preia mai multe sarcini daca echipele se reduc, arata un sondaj derulat de o platforma de recrutare, potrivit Agerpres. Alti 17% se tem ca veniturile lor vor…

- ”Cel mai recent sondaj BestJobs arata o teama crescuta in randul angajatilor in ceea ce priveste cresterea volumului de lucru. Astfel, 74% dintre angajatii care au raspuns la sondajul BestJobs vor sa isi schimbe locul de munca in 2023, peste jumatate dintre ei justificand ca vor fi nevoiti sa preia…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca la finalul lunii noiembrie vor sosi in tara primele doze de vaccin anti-COVID-19 adaptat la variantele Omicron BA4 si BA5 si ca se va vaccina cu doza a patra impotriva acestei boli. „Pandemia de COVID-19 este o problema la nivel global, dar manifestarile…

- Vești extrem de proaste pentru romani! Daca pana acum ne-am relaxat și credeam ca totul va fi bine, iata ca un nou val de Covid-19 va avea loc in Romania, in urmatoarele saptamani. Pandemia nu a luat sfarșit inca. Iata ce a anunțat Marco Cavaleri, responsabilul pentru strategia de vaccinare a Agenției…