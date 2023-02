Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii MASSIF 2023 anunța toate opțiunile de transport și programul complet al autobuzelor, care vor circula din Brașov și Rașnov spre Poiana Brașov in perioada festivalului.Fanii care vor sa ajunga la finalul acestei saptamani in Poiana Brașov pentru a petrece alaturi de gașca de prieteni la…

- Organizatorii MASSIF anunța toate opțiunile de transport și programul complet al autobuzelor care vor circula din Brașov și Rașnov spre Poiana Brașov in perioada festivalului. Fanii care vor sa ajunga la finalul acestei saptamani in Poiana Brașov pentru a petrece alaturi de gașca de prieteni la prima…

- Organizatorii anunța toate opțiunile de transport și programul complet al autobuzelor care vor circula din Brașov și Rașnov spre Poiana Brașov in perioada festivalului! Fanii care vor sa ajunga la finalul acestei saptamani in Poiana Brașov pentru a petrece alaturi de gașca de prieteni la prima ediție…

- Organizatorii anunta toate optiunile de transport si programul complet al autobuzelor care vor circula din Brasov si Rasnov spre Poiana Brasov in perioada festivaluluiFanii care vor sa ajunga la finalul acestei saptamani in Poiana Brasov pentru a petrece alaturi de gasca de prieteni la prima editie…

- Reprezentanții constructorilor podului peste Dunare de la Braila anunța ca in zona șantierului vor fi impuse noi restricții de trafic. Acestea vor intra in vigoare in partea a doua a saptamanii.

- Astfel, incepand cu ora 11.30, pe DN1 – zona Darste, la intersecția DN1 cu DN73A (Predeal – Paraul Rece) și intersecția DN 73 cu DN73A – zona Rașnov, vor fi instituite dispozitive de dirijare și de informare a conducatorilor auto cu privire la valorile ridicate de trafic. Cu ocazia planificarii calatoriei,…

- Mai multe restricții de circulație vor fi instituite cu ocazia Anului Nou. In perioada 31 decembrie 2022 - 2 ianuarie 2023, autovehiculele de peste 7,5 tone nu vor avea voie sa circule pe DN7 intre Pitesti, Ramnicu Valcea si Vestem.

- Recomandarile Poliției Alba pentru șoferii aflați in trafic. La ce trebuie sa fie atenți, in aceasta perioada Inspectoratul de Poliție Județean Alba transmite recomandari șoferilor aflați in trafic, in aceasta perioada. Atenționeaza conducatorii auto sa respecte cu strictețe regulile de circulație,…