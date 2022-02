Cum se obțin împumuturile pentru un teren pe care vreți să vă construiți o casă Tot mai romani viseaza sa aiba propria casa și colțul lor de liniște. Vor sa fuga din aglomerația urbana și sa se mute de la apartament la casa, unde sa aiba parte de spațiu mai mare, de liniște, siguranța și intimitate. Daca vrei sa cumperi un teren și vrei sa construiești o casa de la zero, iata tot ce trebuie sa știi, de la obținerea unui credit bancar, pana la actele pe care va trebui sa le intocmiți. Daca vrei sa cumperi un teren pe care sa construiești casa de la zero, cel mai probabil vei avea nevoie de imprumut pentru teren. Și exista cateva particularitați pentru acest tip de finanțare.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

