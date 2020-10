Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ediția din 2020 a fost anulata din cauza pandemiei de COVID-19, Eurovision 2021 va avea loc la Rotterdam, Olanda, in luna mai a anului viitor. Iata care va fi programul evenimentului. Ediția din 2020 a concursului muzical Eurovision, care ar fi trebuit sa se desfașoare in luna mai la Rotterdam,…

- Roxen, cea care trebuie sa ne reprezinte la Eurovision 2021 a vorbit pentru prima oara despre problemele de sanatate cu care se confrunta inca de la varsta de 6 ani. „Sufar de depreie de la 6 ani și viața mea a fost ca un roller coaster. Știu ca sunteți mulți care ma ințelegeți. Insa acum pot sa ma…

- Mihai Traistariu s-a decis sa concureze la Eurovision 2021, dar cum Roxen este cea aleasa sa reprezinte Romania, artistul s-a gandit ca ar putea sa mearga pentru o alta țara. Dupa ce ediția din 2020 a show-ului muzical Eurovision a fost anulata, Mihai Traistariu s-a gandit ca ar putea avea o șansa…

- S-a clasat pe locul patru, in 2006, cu piesa ”Tornero”, dar de atunci, nu a mai trecut de finala selecției naționale Eurovision. Cum show-ul de anul acesta a fost anulat, din cauza pandemiei de coronavirus, ramane sa ne reprezinte, la ediția din 2021, tot solista Roxen, dar cu o alta melodie, noteaza…

- Mihai Traistariu nu cedeaza și vrea sa ajunga din nou la Eurovision 2021, insa, reprezentand alta țara decat Romania, care va fi reprezentata de Roxen.Cum show-ul de anul acesta a fost anulat, din cauza pandemiei de coronavirus, solista Roxen ne va reprezenta la ediția din 2021.„Vreau piesa pentru Eurovision…

- Parteneriatul va incepe cu o campanie de sustinere a canteretei Roxen, artista care se bucura de succes la nivel local, este difuzata la nivel international si fost selectata sa reprezinte Romania in concursul Eurovision. Cel mai recent single al acesteia, "How to break a heart", este lansat vineri…

- Intr-o perioada dificila pentru toti, TVR aduce in case Festivalul International 'Cerbul de Aur' intr-o formula inedita. Pentru ca totul sa fie perfect, deja se fac repetitii in studiourile Televiziunii Romane. Scena e pregatita, iar artiștii au facut repetiții pentru a doua zi consecutiv. Emoționați,…