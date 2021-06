Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Beatrice Mahler, șefa Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București, avertizeaza ca, daca vom fi loviți de un val patru al pendemiei, situația va fi dificila in localitațile unde rata de vaccinare este scazuta. Ea atrage atenția ca și persoanele vaccinate pot transmite coronavirusul…

- Specialistul atrage atenția ca și persoanele vaccinate pot transmite coronavirusul și ca, din datele existente, varianta Delta a coronaviruslui necesita mai multa asistența medicala in randul pacienților nevaccinați decat celelalte variante.„Valul 4 devine o certitudine in foarte multe state care nu…

- Medicul Beatrice Mahler, șefa Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București, avertizeaza ca, daca vom fi loviți de un val patru al pendemiei, situația va fi dificila in localitațile unde rata de vaccinare este scazuta. Ea atrage atenția ca și persoanele vaccinate pot transmite coronavirusul…

- Guvernul a actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19, pe coduri – verde, galben și roșu. Marea Britanie ramane in zona roșie, din cauza variantei Delta de coronavirus, care se raspandește acolo cu repeziciune. Pe lista verde raman Spania, Italia,…

- Ofertele din strainatate, dar și trecerea pe care mulți au facut-o in ultimul an spre alte domenii sunt principalele obstacole cu care se confrunta recrutorii. Dupa mai bine de un an in care fie au stopat angajarile, fie au fost nevoiți chiar sa apeleze la restructurari, angajatorii din HoReCa au reluat…

- In fiecare zi, milioane de oameni cauta pe Google informații legate de calatorii și vacanțe. Aceste cautari ajuta afacerile sa intre in contact cu clienții, și ajuta sa ințelegem entuziasmul oamenilor atunci cand vine vorba de planurile de vacanța. Cautarile pe Google din ultima perioada sunt un mesaj…

- CHIȘINAU, 11 apr – Sputnik. Un numar de 331 cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 ore, a raportat Ministerul Sanatații in seara de duminica, 12 aprilie. Reamintim ca pe 10 aprilie au fost anunțate 830 de cazuri noi. © AFP 2021 / JOEL SAGETAntirecorduri COVID in lume: Care sunt…

- CHIȘINAU, 11 apr – Sputnik. Numarul de cazuri noi de infectare cu coronavirus nu scade. In ajun, in Franța, numarul de infectari cu COVID-19 inregistrate de la inceputul pandemiei a depașit cinci milioane. © Inquam Photos / George CalinProteste la București impotriva restricțiilor COVID: Video…