Astenia de toamna reprezinta un set de simptome și efecte psihologice care te pot afecta in tranziția dintre vara și toamna. Este un fenomen real, dar adesea subestimat, care poate avea un impact semnificativ asupra calitații vieții in aceasta perioada de schimbare. Se instaleaza ca o stare de oboseala, apatie, slabiciune și epuizare și apare ca rezultat al unei lipse de adaptare sau a dificultaților pe care organismul le intampina in a se ajusta la schimbarile sezoniere. Reducerea luminii solare este cauza principala, determinand organismul nostru sa produca mai multa melatonina, care ne face…