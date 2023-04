​Cum se luptă parlamentarii Puterii cu tehnologia deep fake: Închisoare pentru „falsul sever” nemarcat, pe internet sau în mass-media (propunere de lege) Aproape 40 de parlamentari de la PSD, PNL, UDMR și Minoritați au depus la Parlament o propunere de lege care prevede pedepse cu inchisoarea intre 6 luni și 2 ani sau amenda penala pentru persoanele care realizeaza, difuzeaza sau stocheaza pe internet sau in mass-media imagini sau inregistrari audio-video concepute cu ajutorul tehnologiilor de inteligența artificiala sau realitate augmentata și create astfel incat sa produca aparența ca o persoana a spus sau a facut lucruri pe care acea persoana in realitate nu le-a rostit, respectiv, nu le-a facut, in condițiile in care conținutul media respectiv… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

