Cum se întorc pesediştii la Craiova după ce au pierdut puterea Fosta sefa a ANOFM si consiliera a Olgutei Vasilescu si-a gasit un loc de sef de serviciu la Primaria Craiova printr-un transfer „blit“. Dupa doar 48 de ore, ea a fost propulsata ca sefa de directie de majoritatea PSD din consiliul local. Cum au procedat. Incet-incet, aflam schema prin care o serie de personaje din anturajul Olgutei Vasilescu au ajuns angajate la Primaria Craiova dupa ce PSD a pierdut puterea la nivel central. La sedinta din luna decembrie 2019 a Consiliului Local (CL) Craiova, i s-a facut un loc in primarie Danielei Barbu, cea care in perioada 2017-2018 a fost consilierul ministrului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

