- Cristi Borcea este mandrul tata a noua copii, trei din casnicia cu Mihaela Borcea, doi din mariajul cu Alina Vidican, alți trei cu Valentina Pelinel și inca o fetița dintr-o relație cu o avocata.

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea sunt casatoriți și au impreuna trei copii. Milan e primul lor copil, apoi au urmat gemenele Rania si Indira. Vedeta nu exclude posibilitatea de a deveni mama pentru a patra oara, referand sa lase totul in voia sorții.Valentina Pelinel a vorbit despre al patrulea copil:…

- Valentina Pelinel a implinit recent 40 de ani, iar cu aceasta ocazie, vedeta și-a expromat recunoștința pentru viața pe care o are. Vedeta este casatorita cu Cristi Borcea și au impreuna trei copii: Milan, Rania și Indira.„Azi, la 40 de ani, pot spune cu adevarat ca varsta nu reprezinta decat o cifra.…

- Intr-un interviu acordat publicației Ok Magazine, Valentina Pelinel și Cristi Borcea vorbesc despre viața de familie și despre cei trei copii pe care ii au impreuna.„Mi-am dorit foarte mult sa fiu mama si cu Milan am ramas insarcinata de la prima incercare. Dupa care am simtit ca mai vreau copii, ca…

- Valentina Pelinel (39 de ani) a devenit mama gemenelor Idira Maria și Rania Maria (1 an și 9 luni) in data de 1 martie a anului 2019. Fostul model și soțul ei, Cristian Borcea (50 de ani), mai au impreuna un fiu, Milan (4 ani). Valentina Pelinel a apelat la fertilizarea in vitro: „Nu trebuie sa ne ferim”…

- Cristi Borcea a declarat de mai multe ori dupa ieșirea din inchisoare ca se va dedica familiei. Și, alaturi de actuala lui soție, Valentina, fostul șef al lui Dinamo și-a invațat toți cei 9 copii sa se simta bine impreuna. Borcea senior are trei copii cu prima soție, Mihaela: Patrick (23 de ani) si…

- S-a ținut de cuvant și și-a dedicat ultimele saptamani familiei. Cristi Borcea, 50 de ani, a marturisit la jumatatea lunii octombrie ca va lua o pauza de la business, intrucat i-au sosit din Statele Unite ale Americii și ultimii trei copii, Melissa, Alex și Gloria, pe care nu-i mai vazuse de la Craciunul…