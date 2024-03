Incepe ”Insula de 1 milion”, una dintre cele mai scumpe producții cu care Kanal D vrea sa dea lovitura pe piața reality show-urilor din evantaiul televiziunilor de la noi. Nu mai puțin de 50 de concurenți au ajuns deja in Republica Dominicana pentru a lua startul show-ului. Sambata (16 martie) și duminica, de la ora 21.00, ambițioșii concurenți, de profesii și cu varste diferite, vor intra sub semnul competiei, fiecare avand cate o brațara cu credit, element cheie in concurs. Prietenia și abilitatea de a lega alianțe ii vor ajuta pe concurenți sa ajunga cat mai departe in concurs. Simbolul prieteniei…