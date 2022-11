Stiri pe aceeasi tema

- „Romanii vulnerabili vor primi un ajutor pentru plata unei parți a facturilor la energie (termica, gaz și electricitate), in perioada sezonului rece. Este vorba despre aproximativ 4 milioane de beneficiari, pentru care se va crea un program guvernamental prin care aceste ajutoare vor fi distribuite.…

- Romanii raman fideli preferințelor lor in ciuda prețurilor exorbitante. Dovada acestui fapt sta in faptul ca și in 2022, stațiunea din Romania cu cele mai ridicate prețuri este in continuare aleasa de cei mai mulți romani pentru petrecerea Sarbatorile de Iarna, iar hotelurile și pensiunile de 4 sau…

- Guvernanții anunța cu mare fast acest proiect privind distribuția alimentelor pentru nevoiași, care e finanțat cu bani europeni. Sacoșele umilinței cantaresc 24 de kilograme și conțin faina , malai, paste fainoase, ulei, zahar, orez și conserve. Adica fix alimentele care pentru mulți dintre romani au…

- Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta (AEI), a susținut pe asociatiaenergiainteligenta.ro ca romanii vor ajunge sa plateasca facturi la energie cat salariul minim net pe un an intreg, dupa regularizarea din luna februarie. In special cei care locuiesc la bloc și depind de sistemele…

- Plecarea lui Mihai Bendeac i-a luat prin surprindere pe fanii postului Antena 1. Vedeta a intrat in conflict cu producatorii show-ului iUmor, iar acum zvonurile spun ca celebrul actor ar putea semna cu o alta televiziune importanta din Romania, dupa incheierea contractului cu trustul Intact. Mihai Bendeac,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti seara, la New York, ca lucrurile sunt destul de simple, trebuie sa evitam sa risipim energia in aceasta perioada, dar presedintele sustine ca nu se va intampla ca romanii sa stea in frig si nici nu vor ramane fara curent, noteaza news.ro. ”Cred ca a face…

- Cea mai consumata bautura vara este berea, iar acesta se va scumpi de la 1 august. Am putea plati chiar si cu 20% in plus pentru o halba rece de bere.De vina ar fi majorarea accizelor la alcool, dar si celelalte scumpiri pe care le au de acoperit producatorii.Acest fapt se datoreaza majorarii accizelor…

- Politica de discriminare și umilire a romanilor din Carei de conducerea exclusiv UDMR a Primariei Carei este permisa atat de guvernanți cat și de politicienii satmareni care tac complice. Primarul evazionist Kovacs merge la meciurile din finalele Memorialului Mircea Dohan la handbal, se inghesuie sa…