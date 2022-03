Cum se face sos tartar și cu ce se mănâncă Cum se face sos tartar și cu ce se mananca? Este un sos care se servește adesea cu pește, fie ca este vorba despre pește pane, intr-un preparat clasic de fish and chips, pește la gratar sau la cuptor. Merge de minune cu preparate din pește, pentru ca are un gust acrișor. Sosul tartar este simplu de facut acasa și ai nevoie doar de cateva ingrediente. Adesea, sosurile imbuteliate din comerț vin la pachet cu o cantitate nesanatoasa de sodiu și zahar, așa ca varianta sanatoasa este sa il prepari acasa.Din ce e facut? Sosul tartar este de obicei facut din maioneza, muraturi sau castraveți tocați și… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ciclistul Pavel Sivakov (24 de ani) nu va mai concura sub culorile Rusiei. Va participa la toate competițiile folosindu-se de cetațenia franceza obținuta in anul 2017. Pavel este fiul unor foști cicliști profesioniști, rușiiAlexei Sivakov și Alexandra Kolynaseva. S-a nascut in Italia, apoi și-a petrecut…

- Echipa festivalului de Film de la Cannes a anuntat, printr-un comunicat, marti, ca nicio delegatie oficiala rusa, nici organism legat de guvernul tarii nu vor fi primite la editia 2022 din cauza invaziei Ucrainei de catre Rusia, conform AFP, citata de News.ro . „Oricat de modest ar fi, ne unim vocea…

- "Franta va continua sa indeplineasca rolul de a-si reasigura aliatii NATO prin trimiterea unui nou contingent in Estonia ca parte a prezentei avansate consolidate, anticipand participarea sa la controlul aerian baltic incepand cu luna martie si, de asemenea, prin accelerarea desfasurarii sale in Romania",…

- Presedintii Statelor Unite si Rusiei, Joseph Biden si Vladimir Putin, au acceptat, in principiu, ideea propusa de omologul lor din Franta, Emmanuel Macron, privind organizarea unui summit pe tema securitatii si stabilitatii Europei, anunta Palatul Elysee. „Presedintele Republicii a vorbit cu presedintele…

- Statele Unite au afirmat miercuri ca Rusia continua sa-si intareasca dispozitivul militar la frontierele Ucrainei, intr-un moment in care Franta afirma ca are angajamentul Kremlinului astfel incat sa nu existe o "escaladare" suplimentara, noteaza AFP.

- Dupa discuțiile care au dura 6 ore, intre președinții Franței și Rusiei, de luni dupa-amiaza, cei doi șefi de stat au avut o conferința de presa in care au explicat opțiunile fiecaruia. Intrebat de ziariștii francezi ce va face Rusia in cazul in care Ucraina ar deveni membru NATO, Vladimir Putin a raspuns…

- Kremlinul nu se așteapta la un punct de cotitura în situația din jurul Ucrainei dupa discuțiile dintre președinții Vladimir Putin și Emmanuel Macron, care va avea loc astazi, 7 februarie. A declarat secretarul de presa al sefului statului rus Dmitri Peskov. „Desigur, situația…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 1,9%, iar cel mai mare declin a fost inregistrat de sectorul resurselor naturale, de 3,2%. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a coborat cu 2%, CAC 40 al bursei din Paris cu 1,75%, iar FTSE 100 al bursei din Londra cu 1,20%. Intre companii, actiunile producatorului…