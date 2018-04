Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua cetati – Piroboridava-Poiana si Tirighina Barbosi - au fost ridicate de daci in urma cu peste 3.000 de ani, apoi au fost ocupate de romani pentru a apara cu ajutorul lor granita de nord a imperiului.

- Ce ințelegem prin alimentație? Alimentația reprezinta tot ceea ce copilul tau consuma zilnic. Organismul sau are nevoie de hrana sanatoasa pentru a funcționa corect. Elementele de baza ale unei alimentații echilibrate sunt reprezentate de carbohidrați, proteine, grasimi,vitamine și minerale. O dieta…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca este ingrijorat de situatia plantatiilor viticole din zona Iasului, dar si de pomicultura din Dobrogea, in urma fenomenelor meteorologice din aceasta primavara, dar a adaugat ca, totusi, "e mai mult bine, decat rau". "In Caras-Severin nu sunt astfel…

- Cand merg la Biserica, majoritatea oamenilor se duc direct la Sfantul Altar pentru a da un pomelnic, in care scriu atat numele lor, cat și ale celor pe care ii poarta in gand – rude, prieteni, cunoscuți etc. De ajutor multora ar fi sa cunoașteti cate ceva din importanța acestui gest, aparent simplu,…

- "Domnul Timmermans a fost foarte pedagogic și artistic in conferința de presa. Și m-ar fi convins daca: 1. UE nu s-ar fi transformat in secolul 21 intr-o Europa a statelor naționale și ar fi ramas o Europa a principiilor și valorilor. Și nu din vina romanilor sau a esticilor. 2. Inainte…

- Consiliul pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene saluta reformele pe care le-a efectuat țara noastra și "accentueaza importanța cruciala a continuarii reformelor incepute in 2016". Concluzia se regasește in raportul Consiliului cu privire la țara noastra.

- Presedintele C. European spune ca "domnia legii" e cruciala pentru Romania Donald Tusk. Foto: Arhiva. Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, i-a adresat o scrisoare de felicitare noului premier al României, Viorica Dancila, postata pe Twitter. Oficialul…