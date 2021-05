Stiri pe aceeasi tema

- Florin Pastrama și-a facut bagajele și a plecat de acasa. Se intampla la doi ani de la nunta cu Brigitte, de cand i-a jurat iubire eterna. Intre cei doi au aparut tensiuni, toate legate de situația financiara. Discuții aprinse au avut loc intre cei doi soți din cauza banilor. Dupa casatorie, aceștia…

- Un lucru bun s-a intamplat și dupa plecarea lui Florin Pastrama de acasa. Sara este mai fericita ca niciodata ca a ramas in casa doar alaturi mama sa. Atitudinea, dar și vorbele adolescentei au surpris-o pe Brigitte facand-o sa ajunga la concluzia ca trebuie sa-și mai asculte și fiica uneori.

- Brigitte și-a pierdut calmul și a inceput un scandal de proporții cu soțul ei Florin Pastrama, dupa ce a ramas fara 72.000 de euro din cauza datoriilor afaceristului. Bruneta a dezvaluit ca banca i-a blocat contul comun pe care il avea cu șoțul, dar care conținea doar banii ei. Acum, vedeta cere separarea…

- Sorin Bontea este unul dintre cei mai apreciați bucatari din Romania. Juratul de la „Chefi la cuțite” a fost intrebat de nenumarate ori de catre fani, daca el este cel care gatește in familia lui, iar acum, acesta a recunoscut cine este, de fapt, chef in bucataria de acasa. „Trebuie sa va zic un secret:…

- La intoarcerea din Dubai, Brigitte și Florin Pastrama au avut parte de o serie de surprize. Cum au intrat in curte, cei doi și-au dat seama ca angajații lor au uitat sa-și faca datoria cand ei au fost plecați. Brigitte a fost șocata de mizeria pe care a gasit-o in jurul casei, iar soțul ei nu a mai…

- Brigitte și Florin Pastrama au plecat intr-o vacanța de vis in Dubai, unde au in plan sa se și mute, dar nici nu banuiesc ce s-a intamplat in lipsa lor. Bruneta și soțul ei au lasat casa din Capitala in grija celor doi angajați, menajera Mariana și nea Marian, care nici nu au așteptat bine sa plece…

- Una dintre dorințele soților Pastrama e sa se mute in Dubai, iar dorința lor e cat mai aproape de a fi realizata! Aflați in vacanța pe taramul milionarilor aceștia deja au inceput discuțiile pentru casa pe care vor sa și-o cumpere in curand!

- O noua zi, o noua cearta cu angajații! Brigitte are numai probleme cu cele doua ajutoare pe care le are. Nea Marian și menajera Mariana ii dau multe batai de cap brunetei. De ceva timp, cei doi par sa aiba o apropiere nepotrivita, in condițiile in care angajatul este un barbat insurat. Recent, flirtul…