Stiri pe aceeasi tema

- In Romania majoritatea masinilor sunt dotate cu transmisii manuale, dar tot mai multi clienti incep sa-si manifeste interesul pentru cele automate. Transmisiile automate hidraulice au foarte putine piese comune cu cele manuale. Clasicul ambreiaj este inlocuit de un convertor de cuplu, adica un mecanism…

- Probabil nu de puține ori, in timpul vizitelor la service vi s-a propus schimbul uleiului de motor al mașinii și v-ați intrebat care este rolul acestei operațiuni. Deși pe lista de tarife cu servicii oferite de un atelier auto schimbul uleiului de motor este unul din cele mai puțin costisitoare, aceasta…

- Fiecare dintre noi, atunci cand alegem o mașina, urmarim un set de caracteristici importante pentru noi, pornind de la design exterior, utilitate, siguranța, fiabilitate, tehnologie, etc. Cu toate acestea, unul dintre cele mai importante aspecte pe care le urmarim in calitate de șoferi, este…

- Lidia Buble este o artista apreciata de public, dar și foarte iubita de Razvan Simion, cel cu care este impreuna. Acesta i-a facut anul acesta un cadou la care artista nu s-ar fi așteptat niciodata. A primit in dar un bolid de lux

- George Pușcaș (23 de ani), atacantul naționalei Romaniei, a vorbit despre prima mașina pe care a condus-o, dar și despre preferințele sale in materie de autovehicule. Romania va evolua in Feroe, pe 12 octombrie, de la ora 19:00, și acasa cu Norvegia, pe 15 octombrie, de la 21:45. Ambele meciuri vor…

- Culmea iresponsabilitatii. Pe internet a aparut un filmulet, in care un sofer se lauda cum conduce masina cu piciorul. Din imagini se poate observa ca viteza automobilului depaseste 120 km/ora. Incidentul a avut loc pe o strada din Capitala.

- Dupa ce a alimentat masina cu carburant, la o statie din Buzau, un bucurestean a plecat fara sa plateasca. S-a trezit cu politia pe urmele sale iar dupa ce a fost prins le-a spus ca nu avea bani la el. Scuza nu a tinut in fata politistilor si din acest motiv bucuresteanul s-a ales cu dosar penal.

- "Nu recomand sub nicio forma ca aceasta acrobatie sa fie facuta pe drumurile publice. Este un lucru foarte riscant, periculos" - a adaugat pilotul. In dreapta, intr-o masina ce merge pe doua roti Cum este experienta? Orice plimbare cu masina doar pe doua roti (din patru) aduce un plus de adrenalina.…