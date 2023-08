Cum se calculează corect greutatea în funcție de înălțime Unul dintre cei mai utilizați indicatori pentru evaluarea greutații ideale in funcție de inalțime este Indicele de Masa Corporala (IMC). IMC este calculat prin imparțirea greutații tale in kilograme la patratul inalțimii tale in metri. Greutatea excesiva sau insuficienta poate avea efecte semnificative asupra sanatații. Supraponderalitatea este asociata cu riscuri crescute de boli cardiace, diabet de tip 2 și alte afecțiuni cronice. Pe de alta parte, subponderalitatea poate indica o lipsa de nutrienți esențiali și poate slabi sistemul imunitar. Prin urmare, identificarea unei greutați ideale adecvate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

