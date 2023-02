Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Vladescu a fost audiat in calitate de inculpat, in apel, cu privire la acuzațiile aduse de DNA, respectiv ca, in perioada 2005-2017, inalți funcționari ai statului roman ar fi incasat șpagi de la Swietelsky pentru „buna desfașurare a contractului”: finanțare suplimentara, plata la timp a facturilor,…

- Europarlamentarul liberal cere explicații ministerului de Finanțe in privinta companiei OMV Petrom, care refuza sa plateasca statului roman taxa de solidaritate, in conditiile in care firmele mici sau persoanele private sunt imediat afectate, daca nu platesc taxe si impozite.

- Europarlamentarul liberal Rares Bogdan spune ca firmele din domeniul energiei pot fi impozitate cu 35 - 95 la suta, fara sa fie necesar codul CAEN pentru activitațile companiilor. El a spus ca Ministerul de Finanțe trebuie sa explice de ce statul roman este sfidat de o companie, in conditiile in care…

- ANRM a stabilit prețul gazelor naturale la valoarea minima de 495 lei/1000 de metri cubi, in condițiile in care prețul gazelor naturale din producția interna fusese majorat succesiv de catre Guvern, incepand cu iulie 2013.Curtea de Conturi a cerut conducerii ANRM sa analizeze ordinele emise și a solicitat…

Suma inacasata de statul roman prin taxarea OMV pentru profit va fi mai mare decat absorbția de pana acum prin PNRR - Este dezvaluirea pe care o face Alexandru Nazare, fost ministru de Finanțe.

- Adunarea generala extraordinara a asociatilor SC Fluid Development SRL cu sediul social declarat in Constanta, bd. Tomis nr. 143A, avand, intrunita in sedinta extraordinara la sediul sau social in data de 15.11.2022, orele 17.00, la prima convocare, cu participarea celor doi asociati ai societatii:…

- Sindicatul Liber Navalistul a transmis, printr-un comunicat de presa, ca impreuna cu FSLR organizeaza, luni, o actiune de protest la sediul Ministerului Economiei, intre orele 11.30 – 13.30. Sursa citata mentioneaza ca in data de 12 decembrie este convocata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor…