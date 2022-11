Cum se aleg sursele de iluminat pentru exterior ţinând cont de funcţia lor A stii exact ce trebuie sa faci luminile tale este de mare ajutor in alegerea iluminatului potrivit pentru spatiul tau exterior. Iata o descriere a celor mai comune functii ale iluminatului exterior pentru a te ajuta sa alegi luminile de care ai cu adevarat nevoie. Iluminat de securitate Operat adesea folosind senzori PIR pentru a detecta miscarea, iluminatul de securitate este o forma eficienta de protectie a proprietatii, ajutand la descurajarea intrusilor prin eliminarea zonelor intunecate. Ideal pentru case si afaceri. Proiectoare De asemenea, utile ca iluminat de securitate, proiectoarele… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a refuzat sa accepte pentru moment ca racheta care s-a prabușit marți pe teritoriul Poloniei este una ucraineana și a cerut „acces imediat” la locul exploziei care a ucis doua persoane. Pentru a primi acces, Kievul are nevoie de aprobare din partea Poloniei și SUA, iar, joi, un oficial polonez…

- Andrei Muntean a fost eliberat din funcția de director adjunct al Agentiei Naționale pentru Reglementare in Comunicații Electronice și Tehnologii a Informației, din data de 25 noiembrie. Anunțul a fost facut de secretarul general al Guvernului, Dumitru Udrea, transmite jurnal.md. In aceasta funcție…

- Faptul ca frunzele cad toamna este benefic pentru sanatatea pe termen lung a copacilor, deoarece ii ajuta sa supraviețuiasca in timpul lunilor friguroase de iarna. Dar de ce frunzele devin colorate chiar inainte de sa cada.

- Din ce in ce mai muilte terminale Android, smartphone in special, au mari proble cum anumite aplicații. Recentele descoperiri ale firmelor de securitate anunța noi exploite-uri ca urmare a instalarii anumitor aplicații pe terminalele cu Android. Un nou spyware pentru Android face ravagii Publicația…

- O publicație ucraineana transmite ca, judecand dupa declarațiile altor oficiali ruși și reprezentanți ai „autoritaților” ocupante din Ucraina, s-ar putea sa fie vorba despre peninsula Crimeea.Secretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse a declarat recent ca ar fi nevoie de creșterea nivelului…

- Iluminatul joaca un rol important in aspectul estetic al unei case. Aplicele de perete sunt un tip de iluminat care poate adauga o nota de eleganța oricarei incaperi. Pe langa atractivitatea lor estetica, aplicele de perete au o serie de beneficii practice. Aplicele de perete sunt o modalitate eficienta…

- Fostul director SIS, Alexandru Esaulenco, care a fost numit, dupa demisie in funcția de ambasador cu misiuni speciale in cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene pretinde sa fie diplomatul Republicii Moldova in Azerbaidjan. Comisia politica externa și integrare europeana a Parlamentului…

- Serviciul Federal de Securitate (FSB, fostul KGB) a anunțat marti ca a arestat un cetatean rus suspectat ca a transferat documente secrete in Ucraina, deschizand o ancheta pentru inalta tradare in plina ofensiva a Rusiei asupra vecinului sau.