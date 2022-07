Daca ai putea sa ajungi intr-un port din Kenya, ai vedea muncitori in haine groase in depozite frigorifice. Treaba lor este sa mute cutii de flori intr-un container frigorific. Odata ambalate, aceste flori vor calatori sute de kilometri pe șosea. Vor sta intr-un container special cu „atmosfera controlata”. Din Nairobi sunt transportate pana in cel […] The post Cum se „adorm” florile pentru a calatori 30 de zile pe mare. Ce valabilitate mai au dupa ce le cumperi appeared first on IMPACT .