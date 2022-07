Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat lista magazinelor din tara in care pot fi folosite tichetele sociale pentru alimente in valoare de 250 de lei. Voucherele sociale sunt incarcate o data la doua luni cu cate 250 de lei, in patru tranșe pana la finalul anului. Luni, a inceput…

- Lista magazinelor din Brașov unde pot fi folosite cardurile de 250 de lei pentru alimente. Tichetele sociale de 250 de lei au inceput sa fie distribuite. De luni mii de romani au si bani pe cardurile de la Guvern. Si mai important, acestea sunt insotite de o scrisoare cu reguli de folosire a acestora.…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a publicat lista completa a tuturor magazinelor din tara in care pot fi folosite tichetele sociale pentru alimente in valoare de 250 de lei. Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a inceput luni alimentarea cu prima transa in valoare de 250…

- Nicoleta Dumitrescu Dintre cele peste 2,5 milioane de persoane carora li se vor acorda, la nivel national, vouchere pentru achiziția de produse alimentare, peste 28.000 de beneficiari sunt prahoveni. Astfel, la nivelul judetului, vor primi un asemenea sprijin peste 23.000 de persoane cu handicap, peste…

- Ajutorul financiar reglementat prin OUG nr.74/2022 se acorda o singura data, in luna iulie, acelor beneficiari ai caror venituri lunare cumulate sunt mai mici de 2.000 de lei, precizeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, intr-un comunicat postat miercuri pe pagina sa de Facebook. Conform sursei…

- Ajutorul financiar reglementat prin OUG nr.74/2022 se acorda o singura data, in luna iulie, acelor beneficiari ai caror venituri lunare cumulate sunt mai mici de 2.000 de lei, precizeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, intr-un comunicat postat miercuri pe pagina sa de Facebook, relateaza…

- Social Voucherele sociale vor fi incarcate dupa ce se termina procesul de distribuire / Prima tranșa de ajutoare ajunge la beneficiari in perioada 20 – 24 iunie iunie 6, 2022 09:44 De la 1 iunie, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a inceput procesul de emitere, distribuire și…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) și Ministerul Muncii, prin Inspecția Muncii, au descoperit nereguli grave la o firma de paza și protecție. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …