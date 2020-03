Cum schimba tinerii mediul de afaceri la nivel mondial Generatia profesionistilor nascuti in intervalul de timp dintre jumatatea anilor '80 si sfarsitul anilor '90 nu se vede depinzand de sefi si de contracte cu clauze restrictive.



Intrati pe piata muncii cu resurse proaspete de creativitate si entuziasm, acesti tineri valorosi schimba nu doar atitudinea superiorilor fata de resursa umana, ci intreg peisajul lumii de afaceri.



Afaceri croite pe noile tendinte



Ultimii ani au adus o diversitate fascinanta a profilurilor de activitate abordate de companii. Daca in urma cu 20 de ani ne raportam la internet ca la un lux, astazi… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

