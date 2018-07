Stiri pe aceeasi tema

- Personalul din spitalul Salisbury a descris situația extraordinara cu care s-au confruntat atunci cand cei doi au fost adusi pentru ingrijire de urgența dupa ce au fost gasiti inconștienti pe o banca din oraș dupa incercarea de asasinare a acestora, din 4 martie

- Po:i sE te bucuri de o piele sEnEtoasE "i care radiazE foarte u"or. Alimenta:ia este o parte foarte importantE a oricErui ritual de frumuse:e. Prin urmare, incearcE acest smoothie, care combinE cele mai eficiente ingrediente, in lupta impotriva imperfec:iunilor pielii.

- Catalin Cazacu, participant la competiția care se desfașoara in Republica Dominicana, a dezvaluit de ce are succes la femei. El a spus ca acestea sunt, de regula, fascinate de piloții de curse, care iși risca viața de multe ori. „Am o teorie despre: de ce „iubesc” femeile pilotii de curse. Nu pentru…

- O femeie in varsta de 72 de ani, din localitatea clujeana Ciubanca, comuna Recea Cristur, a fost gasita in viața, marți seara, dupa mai multe ore de cautari in padure. Femeia a mers inca de dimineața la cules de ciuperci, dar s-a ratacit și a cazut intr-o rapa adanca de peste 10 metri. Batrana a fost…

- Cinci motociclisti din Germania, care s-au ratacit in Masivul Semenic, au fost salvati de jandarmi si salvamontisti, au informat, miercuri, reprezentantii Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Caras-Severin."La ora 19,30, jandarmii montani au fost alertati prin apelul unic 112, prin care…

- In aceasta noapte un incendiu a cuprins locuința unei familii din localitatea Moscovei, raionul Cahul. In interiorul casei se aflau doi copii minori. Flacarile au distrus acoperișul casei in proporție de 15% și o anexa a locuinței cu suprafața de 16 metri patrați.

- Romanii cred ca sunt mai rapizi decat trenul, dar ajung sa isi piarda viata! Multi ignora barierele si semnalele luminoase, iar asta duce la tragedii. Astazi, o femeie a murit in nordul Capitalei.