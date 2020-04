Cum sa-ti motivezi angajatii de la distanta. Comunicarea deschisa este cea mai importanta Mutarea biroului acasa, in fata unui monitor, a venit total pe neasteptate, iar tu inca te mai adaptezi noii situatii, chiar daca sefii sunt "atotstiutori", dupa parerea unora.



Chiar daca nu interactionezi fata in fata cu oamenii din echipa, poti sa coordonezi intreaga activitate, ba chiar sa faci si performanta, prin teleconferinte.



Esential este sa-ti motivezi zilnic angajatii, sa comunici deschis cu ei si sa-i asiguri ca totul este sub control si nu exista motive de ingrijorare.



Poate ca nu te simti tocmai confortabil odata cu aceste schimbari si cu mutarea exclusiva… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a lansat un serviciu chatbot prin Facebook Messenger pentru combaterea dezinformarii in legatura cu noul coronavirus, a anuntat miercuri agentia Natiunilor Unite pentru Sanatate. Chatbot-ul, sau robot conversational, este o extensie a serviciului Health…

- Peste jumatate dintre salariatii care lucreaza in sistem de telemunca in aceasta perioada au afirmat ca le este usor sa se adapteze la acest stil, pentru ca au experienta cu instrumentele digitale. Pe de alta parte, 5,1% dintre cei chestionati gasesc dificila adaptarea. Conform cercetarii,…

- Aproape 29% din totalul angajatilor participanti la un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs spun ca lucreaza in acest moment de acasa. Cum tot atatia sunt de parere ca actuala criza generata de coronavirus va mai dura inca aproximativ doua luni, principala provocare privind indeplinirea…

- Presedintele ALDE si-a inceput postarea precizand ca sta in casa si se anvarte "ca un leu in cusca", si a continuat spunand ca autoritatile romane anunta masuri pe care nu le aplica. "Stau in casa! Ma invart ca un leu in cușca! Dar nu avem alta soluție mai buna ca sa ne protejam. Nu in acest…

- Violeta Alexandru a spus ca a primit mesaje de la persoane care ii cer sprijinul, in conditiile in care unii angajatori incearca sa comita abuzuri legate de statutul angajatilor. Ea a precizat ca a primit de la angajati mesaje prin care acestia se plangeau ca au fost anuntati prin SMS ca vor fi concediati.…

- Cancelarul german Angela Merkel a mers vineri seara la un magazin in centrul Berlinului si a cumparat hartie igienica, precum si trei sticle de vin, a informat presa germana sambata, potrivit dpa. Magazinele din capitala germana au ramas ocazional fara anumite marfuri, intre care hartie…

- O informare trimisa Agenția Naționala de Ocupare și Forței de Munca, cu antetul Ministerului Muncii, impune ca toți angajații sa fie puși sa semneze ca au luat cunoștința de noile prevederile privind comunicarea publica la nivelul instituției. ”Va adresam rugamintea de a reaminti intregului…

- Oamenii sanatoși sunt colonizați de miliarde de microorganisme. Instalate pe suprafața pielii, ele constituie „flora cutanata”. In interiorul corpului nostru, sunt localizate in principal in sistemul digestiv și constituie flora intestinala. Microorganismele, in special bacteriile, sunt foarte neuniform…