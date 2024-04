Stiri pe aceeasi tema

- Un cartier din Alba Iulia, printre zonele din Romania in care gasești cel mai ușor loc de parcare Un cartier din Alba Iulia, printre zonele din Romania in care gasești cel mai ușor loc de parcare Alexandria, Ramnicu Valcea și Drobeta-Turnu Severin sunt orașele din Romania in care rezidenții au votat…

- Irina Loghin obișnuiasca sa mearga des in Piața Obor din București, piața pe care mulți bucureșteni o considera cea mai aprovizionata din Capitala. Și celebra cantareața de muzica populara face cumparaturile acolo, are și cateva standuri preferate. In varsta de 85 de ani, Irina Loghin are in continuare…

- Doresti sa gasesti o casa sau un teren in Bucuresti, Ilfov sau in orice alt judet din tara Exista numeroase oferte din care poti alege, important este sa accesezi rapid si usor o gama diversificata de anunturi pentru case si terenuri disponibile, de orice tip.Din fericire, exista site ul Anuntul.ro,…

- Daca ai in plan sa achiziționezi un apartament nou pentru familia ta, cu siguranța te intrebi deja cum sa alegi locuința potrivita. Bineințeles, exista trei criterii importante de care trebuie sa ții cont: prețul, localizarea și numarul de camere. De exemplu, pentru o familie cu copii, o locuința cu…

- Daca vrei sa calatorești in Barcelona, dar nu poți sa o faci in viitorul apropiat, iți recomandam sa iți iei ragaz pentru a admira aceasta superba cladire din București. Te va ajuta sa obții o perspectiva a stilului arhitectural din orașul spaniol. Iți ia pur și simplu rasuflarea. Foto Arhitectura unica…

- "Pacea este o frecventa", a repetat duminica seara pe scena Ateneului Roman pianistul si compozitorul polonez Leszek Mozdzer in timp ce atingea clapele pianului cu care a ridicat in picioare publicul de la Bucuresti, artistul exprimandu-si speranta ca prin cooperare, si nu prin lupta, "vom aduce pacea…

- La cea mai veche biserica din București se formeaza cozi de credincioși in fiecare zi de marți a saptamanii. Toți practica un ritual deosebit, despre care se spune ca da rezultate in viața romantica. Oamenii care respecta ritualul celor 9 marți iși gasesc jumatatea. Despre ce este vorba. Cea mai veche…

- Un italian a fost șocat sa vada ca untul se vinde in cutii cu cifru.Barbatul a filmat aventura sa in supermarketul din București și a publicat imaginile pe o rețea sociala. "Lucruri ciudate dintr-un supermarket romanesc.Berea se vinde la 2 litri, in peturi de plastic. Impresionant!Untul se vinde in…