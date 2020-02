Cum să supravieţuim în vreme de pandemie * Mai intai, daca se golesc rafturile, nu intrati in panica! Pe vremea lui Ceausescu toate alimentarele erau goale, dar ne-am descurcat! Revenim la retetele vechi, gatim dintr-un pui vanat, de 500 de grame, mancare pentru intreaga familie, sa aiba toata luna, mai gasim o pila pe la un aprozar, apar urzicile si stevia si asa trece pandemia, plus ca facem si importante economii! * Se stiu cazuri de oameni care au supravietuit unui asediu (la Leningrad, de pil (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Revenim cu noi detalii din mega-dosarul instrumentat de ST DIICOT Cluj in baza celebrelor PROTOCOALE inițiate și puse in practica de SRI, privind constituirea unui grup infracțional organizat, specializat in evaziune fiscala, condus de un anume Ioan Vasile Pacurar, in care a fost ”agațat” și un polițist…

- Accident pe trecerea de pietoni. În intervalul orar 07.10 - 07.30 pe strada Primaverii, nr. 2, pe trecerea de pietoni, sensul de mers spre intersecția cu strada Izlazului un troleibuz a acordat prioritate de trecere unui tânar iar pe banda doi, un autoturism Peugeot, condus de un barbat,…

- Politistii de la Serviciul Investigatii Criminale (SIC) Maramures fac perchezitii la un imobil de pe strada Mihai Eminescu din Baia Mare. Din primele informatii furnizate de Florina Metes, purtator de cuvant din cadrul Politiei Maramures, aceste perchezitii se fac in cadrul unui dosar instrumentat de…

- Patru familii au fost evacuate, de catre pompieri, dintr-un bloc situat pe strada Fagului in localitatea clujeana Florești. Un incendiu a cuprins acoperișul imobilului, miercuri inainte de pranz. Actualizare valabila pentru acest articol, in partea de jos. Incendiul a izbucnit la acoperișul unui imobil…

- Accident grav in raionul Rezina. Un automobil s-a izbit violent intr-un copac.Potrivit martorilor, in urma impactului, o persoana a decedat. La fata locului a intervenit un echipaj medical.Revenim cu detalii.

- "Gloantele nu pot ucide sperantele, ideile, dorinta de libertate, nu pot lupta impotriva constiintei unui intreg popor. Raspunsul pe care l-au dat romanii a luat forma fluviilor umane care in 21 decembrie, din 22 decembrie s-au revarsat pe strazile oraselor, in piete, in fata institutiilor, strigand…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta, in zona La Butoaie din statiunea Mamaia. Din primele informatii, posibil ca doua persoane sa pluteasca pe lac. Interventia a avut loc in apropierea blocului Lake Boutique.Au…

- A photo-documentary exhibition dedicated to the 30th anniversary of the Revolution, which comprises 40 panels with images from the events of December '89 of the AGERPRES Photographic Archive, is presented by the National News Agency at the National Museum of Art of Romania (MNAR).Among the…