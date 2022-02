Cum să reclami un viol într-o lume virtuală? Metaversul, câmp minat legal Pe masura ce companiile de tehnologie se intrec pentru a-și pune amprenta pe metavers, o industrie despre care se preconizeaza ca va crea o oportunitate de piața de un trilion de dolari de dolari pe an, taramul virtual a devenit deja un camp minat legal. Metaversul a fost vestit ca urmatoarea versiune a Internetului, dar […] The post Cum sa reclami un viol intr-o lume virtuala? Metaversul, camp minat legal first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

