Cum sa reciclezi corect electrocasnice Anual, romanii arunca la gunoi mai multe de 50 milioane de baterii si peste 5 milioane de becuri, la care se adauga toate electrocasnicele mici, medii si mari pe care nu fac efortul sa le revanda sau sa le recicleze. Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Județean de Urgența Slobozia are in prezent in schema de personal 17 medici rezidenți, pe care ii platește anual cu 1,8 milioane de lei. Oficialii unitații medicale susțin faptul ca, la terminarea stagiului de pregatire profesionala, cel mult 3 medici vor ramane sa profeseze la Slobozia. Ceilalți,…

- Grupul Goldman Sachs a anunțat miercuri ca va investi 10 miliarde de dolari ca parte a unei inițiative de a susține femeile de culoare în urmatorii 10 ani, urmând sa se concentreze pe domenii ca sanatatea, educația și crearea de locuri de munca, relateaza Reuters.Banca afirma ca…

- Romania cheltuie anual in jur de 64 de milioane de euro pentru a cumpara cartofi din import, desi ar putea sa-i produca in tara. „Astazi, dupa datele APIA, avem o suprafata reala cultivata cu cartofi este de 28.000 de hectare, iar productia interna de cartofi acopera dupa spusele celor de la Covasna…

- Potrivit producatorilor de cartofi din Romania, producția actuala acopera doar 40% din necesarul de consum, restul fiind importanți. Pentru ca situația sa se schimbe e nevoie de creșterea capacitații de depozitare a acestor legume, dar și a suprafețelor pe care se cultiva. Romania cheltuie anual in…

- Romania cheltuie anual in jur de 64 de milioane de euro pentru a cumpara cartofi din import, desi ar putea sa-i produca in tara, a declarat, joi, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, la o dezbatere online privind piata cartofului.

- Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, a vizitat marti expozitia „Dupa doisprezece ani. Productia artistica din Romania in 180 de lucrari”, creata in urma achizitiei de arta contemporana din 2020. Din totalul celor inscrise, 167 de lucrari alese in campania Ministerului Culturii iar 13 au fost donate…

- Transavia, cel mai mare producator de carne de pasare, INVESTEȘTE 15-20 milioane de euro pentru dezvoltarea capacitatii de productie si atingerea bornei de peste 100.000 tone carne anual. Transavia, cel mai mare producator de carne de pui de pe plan local, controlat de familia Popa din judetul Alba,…

- Antrenorul argentinian Mauricio Pochettino a fost convins cu un salariu ”astronomic” (L'Equipe). Va ajunge la 7,5 milioane in sezonul viitor, doar Neymar, Mbappe și Navas caștiga mai mult. PSG nu pare sa resimta criza financiara globala provocata de pandemie. Șeicii qatarieni au facut un efort pentru…