Cum să organizați un super sejur la mare, în extrasezon? Zona Mamaia-Navodari, situata pe malul Marii Negre, este cunoscuta pentru frumusețea sa naturala și plajele spectaculoase. In acest context, sectorul hotelier joaca un rol esențial in stimularea economiei locale. Funcționarea hotelurilor exclusiv in perioada sezonului estival limiteaza capacitatea turistica și economica, motiv pentru care trebuie gasite metode de imbunatațire a condițiilor de cazare, a facilitaților și de promovare corespunzatoare a acestora, pentru a atrage turiști pe tot parcursul anului. Dezvoltarea segmentului hotelier și investițiile in infrastructura au impact direct asupra… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 22 Septembrie 2023 Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Nasaud Beneficiarul proiectului: Județul Bistrița-Nasaud Programul Operațional Infrastructura Mare Autoritatea de management: Ministerul Investițiilor…

- Comisia Electorala Centrala anunța ca pe 19 septembrie 2023 incepe perioada de depunere a documentelor pentru inregistrare candidaților la alegerile locale generale din 5 noiembrie curent, pentru circumscripțiile de nivelul al doilea (primari ai mun. Chișinau și Balți, consilieri in consiliile municipale…

- Institutul Național de Statistica (INS) de la Sofia a raportat o creștere a numarului de turiști in Bulgaria in iunie 2023 și iulie 2023. In aceasta perioada, numarul total de inregistrari ale turiștilor bulgari și straini in locurile de cazare este de peste 2,4 milioane, ceea ce reprezinta o creștere…

- In localitatea situata in zona centrala a provinciei situata intre Dunare si Marea Neagra, a existat permanent un interes pentru a crea conditiile optime desfasurarii unui invatamant de calitate, cu scopul instruirii, dar si al reducerii analfabetismului, mai ales in randul categoriilor sociale dezavantajate.…

- In decursul anilor, industria de gambling a fost mereu in atenția unor controverse. Nu de puține ori, societate a fost imparțita intre cei ce agreeaza cazinourile și cei de vor interzicerea acestora. Insa industria cazinourilor este o forța economica robusta, capabila sa alimenteze economiile locale…

- OMV Petrom a semnat contractul principal, in valoare de 1,6 miliarde de euro, pentru dezvoltarea infrastructurii Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona romaneasca a Marii Negre.

- Turiștii care se afla in aceste zile la mare au constatat faptul ca apa Marii Negre este extrem de rece și doar cei mai curajoși au reușit sa faca baie. In Marea Neagra a avut loc fenomenul Upwelling, un fenomen destul de rar, in care vantul bate atat de puternic incat schimba direcția curenților din…

- Romanii care se afla deja sau au planuri de vacanța in Grecia, in perioada imediat urmatoare, sunt atenționați asupra faptului ca se mențin avertizarile privind riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetație, pentru intreg teritoriul țarii, pe fondul codului roșu de canicula. Prin intermediul…