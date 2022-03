Cum să nu înnebunești citind știrile: 3 exerciții pentru a înlătura gîndurile negative Intr-o situație in care creierul este supraincarcat cu informații negative, cel mai bine este sa va adunați și sa nu va panicați. Și sa continuați treburile zilnice. Dar daca ne aflam sub ținta a sute de surse informaționale, in plus contradictorii, acest lucru poate duce la sentimente de anxietate, vinovație și neputința, pentru ca nu putem influența știrile proaste, ceea ce inseamna ca suntem in Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

