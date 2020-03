Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul, care a declarat pe propria raspundere ca nu a calatorit in zone de risc din afara țarii și nici nu a fost in contact cu persoane care veneau de acolo s-a prezentat, in data de 20 martie, la Spitalul Județean, la Unitatea de Primiri Urgențe.A fost diagnosticat cu pneumonie acuta dar, pentru…

- Karen Mannering are 39 de ani si a ajuns pe patul de spital dupa ce s-a simtit rau timp de doua saptamani. Medicii au diagnosticat-o cu COVID-19 și pneumonie la ambii plamani. Karen urmeaza sa fie mamica pentru a patra oara. Cu foarte multa durere in suflet și gata sa izbucneasca in plans,…

- Un apel al premierului canadian Justin Trudeau de a ramane in case in timpul pandemiei de COVID-19, postat pe reteaua sociala Twitter si distribuit de celebritati, a devenit marti viral pe internet, informeaza AFP. Intr-o inregistrare video de un minut, Justin Trudeau le explica cetatenilor…

- Au trecut șase zile de cand Romania a intrat in stare de urgenta, instituita din cauza noului coronavirus. Asta inseamna masuri excepționale, care n-au mai fost luate pana acum. Romanii se obișnuiesc insa greu cu aceasta schimbare majora in viața lor.

- Scriitoarea Ana Blandiana, 77 de ani, spune ca pe ea aceasta izolare la domiciliu ceruta insistent de autoritați din cauza pandemiei de coronavirus n-o deranjeaza foarte tare.In schimb, poeta s-a aratat contrariata ca in aceasta lume informatizata oamenii se gasesc in fața virusului la fel de neprotejați…

- Dat fiind faptul ca epidemia de Coronavirus poate sa ne faca rau ție și noua, celor de acasa, te rugam sa fii parte a soluției de stopare a raspandirii. Carantina sau izolarea la domiciliu au devenit obligatorii in cateva situații: – Daca vii dintr-o zona ROȘIE trebuie sa declari acest lucru și vei…

- Banca Centrala Europeana (BCE) le-a cerut, luni, celor 3.700 de angajați ai sai de la sediul central din Frankfurt sa lucreze de acasa, de teama epidemiei de coronavirus. In schimb, reuniunea de politica monetara, programata pentru ziua de joi, precum si conferinta de presa de dupa reuniune vor avea…

- Cat privește situația imbolnavirilor cu coronavirus la noi in țara, oficialul din MS a afirmat ca starea persoanelor confirmate cu acest virus este favorabila, menționand ca o singura persoana a trecut prin Terapie Intensiva. “In Romania au fost diagnosticate 6 cazuri de infecție cu coronavirus. La…