Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit INSP, au fost comunicate 14 decese noi confirmate cu virus gripal.In perioada 29 ianuarie - 4 februarie au fost raportate 135.870 de cazuri de infectii respiratorii (gripa clinica, IACRS si pneumonii), inregistrandu-se cu 36,5% mai multe cazuri comparativ cu aceeasi saptamana a sezonului precedent…

- Calendarul anului școlar 2024-2025 , publicat in Monitorul Oficial. Cursurile incep pe 9 septembrie și se incheie pe 20 iunie, iar anul va fi impartit tot in cinci module si cinci vacante. Elevii și copiii de gradinița vor incepe anul școlar viitor pe 9 septembrie, potrivit structurii anului școlar,…

- Ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti, Valeri Kuzmin, a afirmat miercuri, 7 februarie, ca relatia bilaterala dintre Romania si Rusia s-a deteriorat si mai mult, in contextul razboiului din Ucraina, pana la stadiul in care dialogul politic si diplomatic este practic inghetat, aratandu-se deranjat…

- La inceputul acestui an, parcul auto național insuma 8.106.570 de autoturisme. Dintre acestea, 3.711.262 sunt echipate cu motoare pe benzina, 4.099.355 sunt diesel, 183.955 sunt hibride și doar 39.271 sunt pur electrice. Cele mai multe mașini cu zero emisii sunt inmatriculate in București, anume 15.618…

- Curtea de Apel Bacau a decis ca Matteo Gabor, tanarul din Neamt in casa caruia a murit de la o supradoza Shara Ionaschita, o fata de 16 ani, din Bucuresti, sa fie liberat din inchisoare.

- Proaspat numita in funcție, guvernatoarea Bancii Naționale a Moldovei, ex-ministra finanțelor din Romania și fosta președinta a Senatului de la București, Anca Dragu, susține ca instituția iși propune sa ajute economia moldoveana „sa intre in forța in procesul de convergența cu piața europeana.” Intr-un…

- De la manifestații de strada pentru cauze politice, la suferințele și bucuriile vieții de zi cu zi ale romanilor. Fotoreporterul Vlad Chirea a surprins anul 2023 intr-o serie de fotografii care aduna momente cruciale la care jurnaliștii Libertatea au participat și de la care au relatat. In centrul comunei…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența a transmis sambata, 30 decembrie, ca „nu a primit, pana la acest moment, nicio cerere pentru eliberarea autorizației de securitate la incendiu” pentru Hala Laminor, iar Revelionul organizat de Primaria Sector 3, condusa de Robert Negoița, se face fara a se respecta…