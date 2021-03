Stiri pe aceeasi tema

- Esecul in reducerea poluarii va costa guvernele din intreaga lume miliarde de dolari, sustin economistii de la Universitatea Cambridge care au utilizat inteligenta artificiala pentru a face predictii cu privire la efectele schimbarilor climatice asupra ratingurilor de tara, transmite Bloomberg . Daca…

- Dronele au devenit in ultimul timp un echipament indragit in lumea fotografilor și a celor pasionați de cadre wide de film. Un concert transmis și vazut de la distanța, cu ajutorul unei drone, ofera publicului o atmosfera reala și placuta. Peisajele filmate printre nori in care poți vedea campiile și…

- CHIȘINAU, 15 feb - Sputnik. Comisia Naționala Extraordinara de Sanatate Publica a decis sa sisteze din nou activitatea centrelor comerciale, insa nu pe tot parcursul saptamanii, ci doar in weekend. Restricția va intra in vigoare incepand cu 17 februarie. Tot de atunci va fi restricționata…

- Se implinesc 91 de ani de la nasterea parintelui Ioanichie Balan, unul dintre cei mai apreciati duhovnici ai Romaniei. A fost un monah de vocatie, un adevarat marturisitor al credintei intr-o perioada marcata de abuzurile regimului comunist. Fundamentat pe scrierile patristice, parintele Ioanichie…

- Pentru a nu deveni victime ale unor fraude tot mai des intalnite in mediul online, polițiștii clujeni va recomanda: • Atunci cand navigați pe internet de pe dispozitivul dumneavoastra, asigurati-va ca aceasta conexiune este securizata prin HTTPS - pictograma unui lacat aratand ca pagina accesata…

- Pentru o viata lipsita de griji, este esential sa ne mentinem sanatosi. Unii dintre cei mai importanti factori pentru un stil de viata sanatos implica sportul, odihna, alimentatia corecta dar si mentinerea unei atitudini pozitive. Toate acestea te pot ajuta sa fii in forma pana la o varsta inaintata…

- Fitch: Un numar record de țari au intrat in incapacitate de plata in 2020, ne asteptam la mai multe cazuri de default in 2021. Datoriile suverane globale au crescut la 94% din PIB-ul mondial Cresterea record a datoriei guvernamentale la nivel global va afecta in mod disproportionat pietele emergente,…

- Atenție ce maști de protecție cumparați, avertizeaza reprezentanții ANPC. Doar la ultimul control realizat de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului s-au descoperit milioane de maști neconforme, care au și fost retrase de pe piața. Președintele ANPC a explicat la Digi24 ce ar trebui sa…