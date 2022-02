Cum să folosești corect uleiul de păr: 5 reguli simple Uleiul de par ofera ingrijire și protecție firelor tale de par, ajutand la combaterea multor probleme cu care se confrunta majoritatea persoanelor: de la varfuri despicate, la aspect deteriorat, electrizare (frizz) sau lipsa volumului. Uleiul de par este ideal pentru sanatatea scalpului și firelor podoabei tale capilare așa ca nu sta pe ganduri nicio clipa și da-i o șansa acestui produs minune!Afla cum folosești corect uleiul de par, cum il introduci pe acesta in rutina de ingrijire, care sunt cele 5 reguli simple de urmat și cele mai bune tratamente pentru ingrijirea parului in funcție de nevoile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

