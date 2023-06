Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul ediției Neatza cu Razvan și Dani din 31 mai 2023, matinalul Razvan a dedicat o discuție speciala iubitorilor de cafea, avandu-l ca invitat pe Razvan Burlacu, fondator cafenea și prajitorie.

- Zilele calduroase de vara sunt o oportunitate excelenta pentru a face mișcare și a te bucura de natura si aer curat. Dar ce sporturi sunt cele mai potrivite pentru a te menține in forma și a te racori in același timp? Iata cateva sugestii de activitați fizice pe care le poți incerca in zilele calduroase.…

- Nu știi ce sa mai gatești pentru tine și cei dragi in perioada postului de Paște? Iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru tocana de cartofi. Un preparat gustos pentru intreaga familie. De ce ingrediente avem nevoie și care este modul de preparare.

- S-a incheiat Fenix Rally 2023. Mihai Ban și Calin Camarașan au finalizat cursa pe locul P10. ”A fost o experiența extraordinara pentru noi!” au transmis aceștia. In 14 martie incepea Fenix Rally 2023. Județul nostru l-a avut ca reprezentant pe Mihai Ban, de aceasta data in postura de copilot. Mihai…

- Zilele trecute, am ramas stupefiat citind in presa locala care a fost reactia publica a PSD Neamt, cu privire la condamnarea definitiva a fostului presedinte autosuspendat al acestei formatiuni, dar si presedinte al Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene. Scopul reactiei publice a fost sa ne convinga…

- Zilele trecute am documentat un material de presa despre locurile de munca scoate la concurs in cadrul Spitalului Județean din Baia Mare, iar reacția publicului larg a fost una categorica: cat costa un astfel de loc de munca? Mulți au avut de-a face cu spitalul. Pentru unii acea experiența a insemnat…

- Structura anului școlar 2023 - 2024 - Ministrul Educației, Ligia Deca, fost consilier alm președintelui Klaus Iohannis, a anunțat modificarea structurii anului școlar 2023-2024. A fost integrata propunerea de modificare a proiectului, astfel incat vacanța de primavara din anul 2024 sa includa perioada…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege initiat de PSD care prevede ca zilele de 6 si 7 ianuarie (de Boboteaza și Sfantul Ion), sa fie declarate zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Proiectul de lege prevede ca printre zilele de sarbatoare legala in care nu se…